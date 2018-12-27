РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 дек. В городском округе Люберцы до 2022 года планируют обустроить новые спортивные площадки в 16 школах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Глава 26 декабря провел традиционный прямой эфир на местном телевидении, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей.

«До 2022 года запланировано устройство универсальных спортивных зон в 16 школах округа: №№5, 6, 8, 9, 14, 21, 24, 25, 41, 42, 44, 47, 52, 54, 55, 59», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что с 2016 года проводится модернизация спортивных баз в школах. Современные стадионы уже установлены на территории школ №№10, 20, 53, 56.