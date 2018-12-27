РИАМО - 27 дек. Праздничные гулянья пройдут в 24 зонах отдыха Москвы 7 января, гостей парков ждут мастер-классы по созданию народных инструментов, уроки кадрили, пение колядок и выступление фольклорных коллективов, сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

«Рождественскую программу подготовили в 24 парках столичного департамента культуры. Праздничные мероприятия пройдут в понедельник, 7 января, в парке Горького, саду «Эрмитаж», Бабушкинском парке, парке Победы и других зонах отдыха. В большинстве из них народные гулянья начнутся в 13:00 и завершатся в 19:00. С подробным расписанием можно будет ознакомиться на сайтах парков или на их страницах в соцсетях в ближайшее время», - говорится в сообщении.

Как уточнила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, в рамках специальной праздничной программы парков состоятся выступления народных коллективов, творческие мастер-классы, уроки танцев, литературные чтения.

«На сцене, расположенной на аллее Защитников Москвы в парке Победы, весь день будут выступать фольклорные ансамбли, а рядом с ней пройдет мастер-класс по изготовлению старорусских музыкальных инструментов — свирелей, гуслей, колокольчиков и трещоток — из подручных средств, таких как коктейльные трубочки, веревки и картон. Кроме того, для гостей будет работать мастерская чеканки монет, где любой желающий сможет своими руками сделать памятную монету, а затем забрать ее с собой», - добавляется на сайте.

Прокатиться на санях, запряженных лошадьми, посетителям предложат в ландшафтном парке «Митино». Там мероприятия пройдут на Фестивальной площади (адресный ориентир — Пенягинская улица, дом 16). Горожане смастерят Вифлеемскую звезду из бумаги и картона, а также научатся азам игры на колоколах на передвижной звоннице.

«В Бабушкинском парке жителей ждут на интерактивном представлении «Рождественская ярмарка». Артисты в образах красных девиц и добрых молодцев будут вместе с гостями праздника водить хороводы, петь народные русские песни и рождественские обрядовые — колядки. Всем желающим также предложат разучить несколько движений кадрили, популярного на Руси парного танца. Кроме того, взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классе по росписи имбирных пряников и создать своими руками традиционную русскую игрушку — тряпичную куклу», - заключается на сайте.