РИАМО - 26 дек. Наказание в виде штрафа для женщины, бросившей своего ребенка в подъезде дома в подмосковном Щелкове, было вынесено судом с учетом ряда факторов, среди которых – отсутствие отягчающих обстоятельств и судимостей у женщины, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Мособлсуда.

В октябре в подъезде дома в Щелкове жильцы нашли полуторагодовалого мальчика и сообщили об этом в правоохранительные органы. Матерью, бросившей своего ребенка, оказалась 40-летняя гражданка Украины Татьяна Гринишак. 25 декабря женщине присудили 40 тысяч рублей штрафа за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оставление сына в опасности. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова посчитала наказание слишком слабым.

«Обе статьи, по которой осуждена Гринишак, уже содержат указание на то, что преступление совершено в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, поэтому этот признак нельзя рассматривать, как обстоятельство, отягчающее наказание, предусмотренное статьей 63 УПК РФ, которое позволяет применить наказание, связанное с лишением свободы», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что Гринишак полностью признала вину и ходатайствовала о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.

«В этой связи уголовное дело было рассмотрено судом в особом порядке с особенностями, предусмотренными главой 40 УПК РФ, в соответствии с которыми назначенное наказание не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление (часть 7 статьи 316 УПК РФ)», – отметил собеседник агентства.

В итоге мировой судья судебного участка №278 Щелковского судебного района Московской области признал женщину виновной и назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Это решение принято с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, судимостей женщины в прошлом. Также учитывался тот факт, что Гринишак не состоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере и совершила преступления небольшой тяжести.

«Положения статьи 56 УК РФ (лишение свободы на определенный срок – ред.) запрещают устанавливать наказание в виде лишения свободы при отсутствии отягчающих обстоятельств», – заключил собеседник агентства.