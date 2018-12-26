РИАМО - 26 дек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил соответствующим подразделениям центрального аппарата ведомства затребовать все уголовные дела, которые возвращены судами в Москве, а также контрольные производства по уголовным делам, по которым вынесены оправдательные приговоры, в том числе судом присяжных заседателей, сообщается на сайте СК РФ.

«Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа. Ее цель - тщательно изучить материалы этих уголовных дел, объективно оценить качество проведенного по ним предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений и исходя из этого дать оценку профессионализму следователей, в производстве которых были эти уголовные дела, а также сотрудникам контролирующих подразделений ведомства», – поясняется в материале.

В случае, если будут выявлены нарушения, в отношении должностных лиц, которые допустили их, либо не приняли исчерпывающих мер к сбору и фиксации качественной доказательной базы, при наличии оснований будут приняты меры дисциплинарного характера.

Также по итогам этой работы планируется сформировать предложения организационно-методического характера, направленные на повышение качества предварительного следствия в целом и в частности по уголовным делам, рассмотрение которых в соответствии с действующим законодательством возможно судом присяжных заседателей.