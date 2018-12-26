РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. В среду сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с председателем общественного совета при МУ МВД Сергеем Яковлевым посетили детей из малообеспеченных семей и вручили им сладкие подарки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Цель мероприятия – оказание помощи малообеспеченным семьям, создание праздничного настроения у малышей.

«По сложившейся традиции полицейские вместе с Сергеем Яковлевым поздравили ребят с наступающими новогодними праздниками, вручили им сладкие подарки и развивающие планшетные компьютеры», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции напомнили детям и о правилах личной безопасности, необходимости соблюдения ПДД, пожелали здоровья, исполнения заветных желаний и успехов в учебе.

В конце встречи участники сделали памятные фотографии, дети и родители поблагодарили полицейских за проявленное к ним внимание и заботу.

Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» стартовала 25 декабря и продлится до 15 января 2016 года. В ней принимают участие сотрудники правоохранительных органов по всей стране. Подмосковные стражи порядка всегда откликаются на это мероприятие, посещая детские дома, приюты и другие учебные заведения, в которых есть дети, нуждающиеся в дополнительной помощи.

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