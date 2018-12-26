РИАМО – 26 дек. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел дополнительные санкции против российских физических и юридических лиц, передает Федеральное агентство новостей.

«Члены Совбеза в ходе обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» поддержали введение ограничений против российских компаний, бизнесменов, политиков и работников силовых структур, которые якобы поддерживали «агрессивные действия против Украины», – отмечается в материале.

СНБО намерен ввести ограничения против организаторов выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также лиц и компаний, которые участвовали в задержании украинских моряков во время провокации в Керченском проливе.

Ранее российское правительство опубликовало расширенный список украинских граждан и компаний, на которых распространяется действие санкций.

В список вошли 567 граждан Украины и 75 компаний. Ограничения связаны с провокацией ВМСУ в Керченском проливе.