РИАМО - 26 дек. С 27 декабря изменяется порядок посадки пассажиров на маршруте автобуса №400-экспресс «Зеленоград (Северная) – метро «Ховрино», сообщается на сайте ГУП «Мосгортранс».

«На конечных остановках «Магазин «Океан» (Зеленоград) и «Метро «Ховрино» вход в автобусы – только через переднюю дверь. На промежуточных остановках в Зеленограде – посадка во все двери», – говорится в сообщении.

Остановка у метро «Ховрино» временно расположена на улице Дыбенко (в сторону центра), у выхода из метро №4.

После отмены турникетов в общественном транспорте столицы разрешили вход во все двери. Наземный транспорт столицы освободили от турникетов с 1 сентября, для удобства оплаты проезда каждую дверь в автобусах и троллейбусах оборудовали валидаторами.