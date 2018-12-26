РИАМО - 26 дек. В результате столкновения трех автомобилей на автодороге Лужки – Орешки в Рузском городском округе два человека погибли и двое пострадали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«На 12-м километре автодороги Лужки – Орешки столкнулись три автомобиля. В результате аварии два человека погибли и еще двое пострадали», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавшие были госпитализированы. По факту произошедшего проводится проверка.

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