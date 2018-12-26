РИАМО – 26 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле рассматривают представителей бизнеса как важного партнера в реализации национальных проектов, сообщает Газета.ru.

Президент Владимир Путин в преддверии Нового года провел традиционную встречу с представителями предпринимательского сообщества. Российский лидер подчеркнул, что бизнесу отведена одна из ключевых ролей в реализации нацпроектов.

«Мы видим в вас ответственных, деятельных партнеров. Общество рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва», – сказал Путин.

Глава государства также предложил бизнесменам принять участие в развитии российского рынка газомоторного топлива, которое наносит меньше вреда окружающей среде.