РИАМО – 26 дек. Президент России Владимир Путин заявил, что в Кремле рассматривают представителей бизнеса как важного партнера в реализации национальных проектов, сообщает Газета.ru.
Президент Владимир Путин в преддверии Нового года провел традиционную встречу с представителями предпринимательского сообщества. Российский лидер подчеркнул, что бизнесу отведена одна из ключевых ролей в реализации нацпроектов.
«Мы видим в вас ответственных, деятельных партнеров. Общество рассчитывает на вашу сопричастность к достижению прорыва», – сказал Путин.
Глава государства также предложил бизнесменам принять участие в развитии российского рынка газомоторного топлива, которое наносит меньше вреда окружающей среде.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии