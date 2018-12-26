РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 дек. Заведующей библиотекой школы №30 Людмиле Мироновой и заместителю директора по учебно-воспитательной работе школы №25 Евгении Сороке вручили губернаторскую премию «Лучший по профессии» в сфере образования, которая составила 300 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Торжественное мероприятие прошло в среду в доме правительства Московской области в Красногорске. Претендентов на губернаторскую премию «Лучший по профессии» в сфере образования отбирали в течение всего года. Работы педагогов оценивали по достижениям и результатам образовательной организации, количеству руководящих сотрудников, получивших общественное признание в благодарственных письмах, печатных интернет-публикациях, материалах СМИ и другим критериям.

«Мне очень приятно, что меня наградили премией губернатора Московской области. Считаю, что самое главное на пути к победе – это любовь к своей работе», – сказала Миронова.

Она добавила, что надо любить своих читателей, слушателей, зрителей и стремиться к их образованию и просвещению.

20 победителям в конкурсе «Лучший по профессии» в сфере образования выплатили по 300 тысяч рублей, а еще 50 педагогам вручили по 200 тысяч рублей от министерства просвещения Российской Федерации.

Заместитель министра образования Московской области Ирина Каклюгина поздравила всех победителей с получением губернаторской премии и поздравила присутствующих с наступающим праздником.

«Хочу вам сказать огромное человеческое спасибо. В нашей жизни есть две святые профессии – врач и учитель. С наступающим Новым годом! Пусть все сбудется!» – сказала Каклюгина.

Также грамотами за высокие достижения наградили 100 лучших учителей. Они получили премии в размере 100 тысяч рублей.