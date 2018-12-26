РИАМО - 26 дек. Проверка Росздравнадзора подтвердила, что в «Бест клиник» в Москве действительно предлагали услугу женского обрезания, также в клинике обнаружены другие грубые нарушения законодательства, сообщается на сайте ведомства.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области завершил проверку медицинской организации ООО «Классикус» (торговая марка - «Бест клиник»), где, по сообщениям СМИ, предлагалась услуга по клитероэктомии (женское обрезание) для девочек 5-12 лет.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что на сайте ООО «Классикус» действительно предлагалась услуга женского обрезания, выполняемого по религиозным и ритуальным мотивам (соответствующий прейскурант был размещен на интернет-странице клиники), что является грубейшим нарушением российского законодательства», – отмечается в материале.

В номенклатуре медицинских услуг, утвержденной в России, имеется услуга, которая предполагает пластику клитора, но не полное его удаление. Проведение такой операции в отношении малолетних девочек не допускается законом. Решение родителей о подобном медицинском вмешательстве может содержать признаки уголовно наказуемого деяния.

Росздравнадзор зафиксировал в «Бест клиник» и другие факты грубого нарушения законодательства. В частности, в медучреждении проводились операции по прерыванию беременности и пластической хирургии в условиях стационара без соответствующей лицензии. Оснащение операционной, а также отделения анестезиологии и реанимации не соответствует необходимым требованиям. Оперативные вмешательства по профилю «пластическая хирургия» выполнялись акушером-гинекологом, не имеющим квалификации пластического хирурга.

«Таким образом, в деятельности «Бест клиник» Росздравнадзором выявлены административные правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ (безлицензионная деятельность), частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ (грубые нарушения лицензионных требований). Медицинской организации выдано предписание об устранении нарушений, запланировано проведение повторной проверки», – добавляется на сайте.

Информация проверки передана в ГСУ СК РФ по Москве в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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