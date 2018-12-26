РИАМО - 26 дек. Директор Федеральной службы войск Нацгвардии генерал армии Виктор Золотов не жалеет, что оказал помощь в задержании мужчины, угрожавшего взорвать себя на Васильевском спуске.

«По поводу Васильевского спуска могу сказать одно: я жалею, что не взял с собой этого субъекта, хотел бы посмотреть на него в той ситуации. Мне, действительно, позвонили из правоохранительных структур. Полтора часа с этим, назовем его горе-террористом, не могли как бы там решить вопрос и попросили меня подъехать. Он требовал, чтобы я там присутствовал. Я подъехал и встретился с ним. Вопрос касался службы исполнения наказаний, определенных вещей, которые там происходили», – сказал Золотов в интервью, опубликованном на сайте опубликованном на сайте kp.ru.

Золотов отметил, что перед этим попросил не накалять обстановку, так как по его словам машина якобы напичкана взрывными устройствами.

«Мы вместе вынули рюкзак, в котором, как он говорил, были взрыватели и газовый баллон. После этого сели в машину, около десяти минут с ним я беседовал, потом предложил ему сдаться. Он с этим согласился. Когда он вышел, я пожал ему руку и пожелал успешного разрешения вопроса, по которому он обращался», – дополнил генерал армии.

Третьего октября в Москве мужчина на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen проехал под запрещающий знак на площадь Васильевский спуск. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что собирается покончить с собой, взорвав в салоне автомобиля газовый баллон. Глава Росгвардии Виктор Золотов принял решение поговорить с человеком сам и приехал к месту ЧП, после чего убедил мужчину сдаться. Задержанным оказался предприниматель из Приморского края, у которого возникли проблемы в бизнесе.