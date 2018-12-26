РИАМО - 26 дек. На развитие паллиативной помощи в Подмосковье в следующем году выделят более 279 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«Паллиативная помощь – одно из основных направлений, выделенных для развития президентом России. В Московской области сегодня действует 30 паллиативных отделений и 16 выездных патронажных служб. Коек – 523», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

Ранее в Подмосковье паллиативные пациенты получили возможность бесплатно воспользоваться услугой по доставке к аптеке за необходимыми лекарствами и обратно.

Паллиативная помощь – подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путем предотвращения и облегчения страданий за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.