РИАМО - 26 дек. Директор Федеральной службы войск Нацгвардии Виктор Золотов прокомментировал заявление оппозиционера Алексея Навального, который считает, что генерал армии причастен к убийству политика Бориса Немцова.

«Это вообще маразм! Об этом даже говорить не хочется», – заявил Золотов в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

Он подчеркнул, что о гибели Немцова узнал из выпусков новостей.

«И, естественно, абсолютно никакого отношения к этому убийству не имею. Это огульное обвинение господина Навального», – добавил генерал армии.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск в суд к оппозиционеру Алексею Навальному, Золотов требует 1 миллион рублей за причиненный ущерб чести, достоинству и деловой репутации.

В сентябре Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пригрозил сделать из него «сочную отбивную». Таким образом глава Росгвардии отреагировал на публикацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о том, что продукты для силового ведомства закупаются по завышенным ценам у единственного поставщика.



Оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года пятеро подозреваемых в убийстве по найму в составе организованной группы были осуждены и приговорены к различным срокам заключения.