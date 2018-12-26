РИАМО - 26 дек. Директор Федеральной службы войск Нацгвардии генерал армии Виктор Золотов назвал обвинения оппозиционера Алексея Навального надуманными и заявил, что к даче советского наркома Анастаса Микояна он не имеет никакого отношения.

«Он не единожды, так сказать, в пафосном стиле, с такой горячностью и патетикой говорил об этой даче. Хочу огорчить этого субъекта и заявить, что моя дача к даче Микояна не имеет никакого значения. Та дача, о которой он говорит, находится совершенно в другом месте. На той даче действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян. Но еще раз повторю, та дача находится совершенно в другом месте», – сказал Золотов в интервью, опубликованном на сайте kp.ru.

Глава армии дополнил, что там же, чуть дальше находится и дача Сталина.

«И когда он расселял на моей даче царскую семью, я думал, что он поселит туда и Сталина. Спасибо, что не поселил. (Борис Ельцин хотел поселить на бывшей даче Микояна членов царской семьи, если бы они вернулись в Россию – ред .)», – пояснил Золотов.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск в суд к оппозиционеру Алексею Навальному, Золотов требует 1 миллион рублей за причиненный ущерб чести, достоинству и деловой репутации.

В сентябре Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль и пригрозил сделать из него «сочную отбивную». Таким образом глава Росгвардии отреагировал на публикацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о том, что продукты для силового ведомства закупаются по завышенным ценам у единственного поставщика.