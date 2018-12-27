РИАМО - 27 дек. В центре столицы на Тверской площади в четверг пройдет парад Снегурочек, костюмированное мероприятие состоится в рамках главного зимнего фестиваля Москвы «Путешествие в Рождество», говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Одно из самых ярких событий фестиваля «Путешествие в Рождество» – традиционный новогодний парад Снегурочек – в этом году состоится 27 декабря. Участвовать в параде могут все желающие», – говорится в сообщении.

Чтобы принять участие, достаточно просто надеть костюм Снегурочки и взять с собой карнавальные аксессуары. Здесь также пройдут конкурсы, в которых будут разыгрывать призы. Все действо будет сопровождаться оркестром.

Парад стартует в 18:00 на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской площади возле сцены (за памятником Юрию Долгорукому). Закончится шествие в 19:00 на пересечении улиц Рождественка и Кузнецкий Мост, возле арт-объекта в виде буквы D – символа телеканала «Домашний». Здесь пройдут розыгрыши подарков.

«Нынешний парад Снегурочек будет уже пятым в истории фестиваля «Путешествие в Рождество». В предыдущие годы парад проходил по Тверскому бульвару и неизменно собирал сотни участников», – добавляется в сообщении.

Мероприятие организовано совместно с телеканалом «Домашний».

Главный фестиваль зимы «Путешествие в Рождество» будет проходить в столице до 13 января. На 74 площадках можно будет посмотреть балеты на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх. Площадки будут открыты с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 по выходным.

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