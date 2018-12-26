РИАМО - 26 дек. В Лесногородской средней общеобразовательной школе прошло награждение стипендиатов главы Одинцовского района Андрея Иванова и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, участниками мероприятия стали свыше 170 учащихся, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Школьники удостоились высших наград. Вручение проходило по трем номинациям – наука, искусство и спорт.

«В этом году 100 учащихся из наших образовательных учреждений удостоились специальных стипендий главы Одинцовского района, еще 78 были отмечены наградами губернатора Подмосковья. Среди стипендиатов победители и призеры всероссийской предметной олимпиады, научно-практических конференций», – сказал глава района Андрей Иванов.

Он уточнил, что на ежегодной церемонии вручения премиями были отмечены и юные спортсмены, которые представляют муниципалитет на соревнованиях регионального, федерального, международного уровней.

В мероприятии также поучаствовала депутат районного совета депутатов Нина Гинтова.

Парламентарий отметила, что в Одинцовском районе большое количество одаренных, умных детей. Она поблагодарила руководителей образовательных учреждений за колоссальный труд в воспитании подрастающего поколения.