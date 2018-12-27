РИАМО - 27 дек. На двух улицах на севере Москвы утром в четверг ограничат движение из-за мероприятия, посвященного 110-летию генералу армии Маргелову, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города.

Перекрытие в связи с проведением мероприятия, посвященного 110-летию командующего ВДВ, генерала армии Василия Маргелова, будут действовать на улице Маргелова с 08:00 до 09:30 и на улице Бориса Петровского от улицы Маргелова до улицы Поликарпова с 09:30 до 13:00.

На улице Маргелова анонсировано полное перекрытие с пропуском наземного городского транспорта, на втором участке будет полное перекрытие.

Маргелов – легендарный командующий Воздушно-десантными войсками, участник Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах, Герой Советского Союза, генерал армии.