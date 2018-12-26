РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в текущем году устранили 2 024 нарушения в сфере чистоты, порядка и благоустройства в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Благодаря инспекторам территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области в 2018 году на поднадзорной территории городского округа Люберцы выявлено и устранено 2 024 нарушения в сфере чистоты, порядка и благоустройства, более 1,5 тысяч объектов были приведены в надлежащий вид. В отношении каждого нарушителя приняты меры административного воздействия», – говорится в сообщении.

В ходе надзорной деятельности особое внимание уделялось состоянию и содержанию детской инфраструктуры. Так, всего проверили более 350 детских игровых и спортивных площадок, в результате принятых мер более 100 площадок привели в надлежащее состояние. В округе полностью заменили жесткие подвесы качелей.

На территории Люберец отсутствуют бесхозные детские игровые и спортивные площадки. По предписаниям сотрудников ведомства демонтировано 96 опасных, устаревших игровых элементов, предназначенных для развлечения детей.

Инспекторы территориального отдела №15 Госадмтехнадзора Московской области принимали активное участие в проведении специальных надзорных мероприятий. Например, в ходе рейдов «Рекламный мусор» проверили более 160 средств размещения информации, 75 рекламных конструкций из них привели в надлежащее состояние, то есть теперь на них отсутствует незаконно размещенная реклама товаров и услуг.

Значительная работа проведена местным территориальным отделом по контролю соблюдения тишины и покоя граждан: рассмотрено 483 жалоб жителей. По фактам парковки автомобилей на газонах и детских площадках привлечено к ответственности 756 владельцев автотранспорта. Все участки газонов таким образом были спасены.