РИАМО - 26 дек. Врач аллерголог-иммунолог института аллергологии и клинической иммунологии Алла Рыжих порекомендовала не налегать в новогодние праздники на продукты, которые имеют высокий аллергенный потенциал, к ним относятся икра, ананасы, цитрусовые, шоколад и ряд других.

«Высыпания, различные кожные проявления, вплоть до отека Квинке, которые возникают в новогодние и другие праздничные дни при злоупотреблении продуктами питания, как правило, не имеют ничего общего с аллергией, а бывают связаны с проблемами желудочно-кишечного тракта. Если человек подозревает, что у него что-то не так с пищеварением, то нужно остеречься тех продуктов, которые вызывают интенсивное всасывание, которые обладают повышенным аллергическим потенциалом», - сказала Рыжих РИАМО.

Она отметила, что такими продуктами являются куриные яйца, рыба, морепродукты, икра, пшеница, помидоры, перец, клубника, земляника, а также цитрусовые, киви, ананасы, гранат, манго, хурма, дыня, натуральный кофе, какао, шоколад, грибы, орехи и мед.

«Если реакция связана с проблемами желудочно-кишечного тракта, то различные кожные симптомы могут возникнуть при переедании, а алкоголь как катализатор только усиливает всасывание», - добавила Рыжих.

Она посоветовала в новогодние праздники не переедать и не злоупотреблять алкогольными напитками для того, чтобы избежать каких-либо аллергических реакций.

«Если уже случится беда, то необходимо обращаться к врачу. В случае появления симптомов можно принять антигистаминные препараты, но, конечно, лечение должен назначить врач, самолечением не нужно заниматься», - заключила Рыжих.