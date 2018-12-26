РИАМО - 26 дек. В подмосковном Пушкине готовятся к вводу в эксплуатацию два жилых дома на более чем 1 тысячу квартир, выданы заключения о соответствии техрегламентам, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выданы домам №12 и №14, возведенным в микрорайоне Новая деревня города Пушкино», – говорится в сообщении.

Площадь 16-этажного восьмисекционного корпуса №12 и 14-этажного трехсекционного корпуса №14 составляет 72,4 тысячи квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 809 и 260 квартир соответственно.

На прилегающей территории обустроены гостевые парковки, детская и спортивная площадки, места для отдыха. Застройщик – ООО «Флагман».

«Дома готовятся к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.