РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги уходящего года в эфире телеканала «360» вечером в четверг, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«27 декабря в 19:00 губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги года в эфире телеканала «360», – говорится в сообщении.

Уточняется, что вопросы можно задать с помощью хэштега #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».