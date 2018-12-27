РИАМО - 27 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги уходящего года в эфире телеканала «360» вечером в четверг, сообщается в Twitter-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«27 декабря в 19:00 губернатор Московской области Андрей Воробьев подведет итоги года в эфире телеканала «360», – говорится в сообщении.
Уточняется, что вопросы можно задать с помощью хэштега #вопросгубернатору в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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