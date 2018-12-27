РИАМО - 27 дек. Маршруты нескольких автобусов на севере Москвы изменятся в четверг с 09:00 в связи с массовыми мероприятиями, которые пройдут в районе улиц Маргелова и Бориса Петровского, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Изменения затронут маршруты №84, 101, 175, 207 и 847. Маршруты №207 и 847 временно работать не будут», – говорится в сообщении.

Автобусы №84 после улицы Авиаконструктора Сухого поедут по улице Гризодубовой с разворотом в районе 2-го Ходынского проезда, далее обратно по улицам Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова к Ленинградскому проспекту, а затем к площади Тверская Застава.

Автобусы №101 поедут от Дворца спорта «Мегаспорт» по улицам Авиаконструктора Сухого и Маршала Шапошникова, затем по Ленинградскому проспекту к станции метро «Китай-город», обратно — по Ленинградскому проспекту, улицам Маршала Шапошникова, Авиаконструктора Сухого и Гризодубовой с разворотом в районе 2-го Ходынского проезда, затем к конечной остановке возле «Мегаспорта».

Изменится и работа маршрута №175. Автобусы будут ходить от станции метро «Сокол» до улицы Гризодубовой, далее по улице Авиаконструктора Сухого до Дворца спорта «Мегаспорт».

В обычном режиме городской транспорт возобновит работу после завершения мероприятий.