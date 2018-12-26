РИАМО - 26 дек. В Московской области по итогам экоакции «Сдай макулатуру – спаси дерево!» собрали рекордное количество отходов, Подмосковье стало первым среди 25 регионов страны, где прошел экомарафон, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Осенний экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» прошел в 25 регионах нашей страны. По абсолютному результату собранной макулатуры Московская область – победитель акции. Среди территорий Подмосковья соревнования по сбору макулатуры прошли с 22 октября по 24 декабря.

«Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. И если в первом марафоне, который мы проводили весной этого года, приняли участие 38 муниципалитетов и удалось собрать порядка 130 тонн макулатуры, то в осеннем экомарафоне участвовали уже 52 муниципалитета, а на переработку суммарно было отправлено более 330 тонн макулатуры», – сказала министр правительства Московской области Ирина Плещева.

Она уточнила, что для региона такой результат является рекордным с момента начала участия в акции в 2015 году.

«Он свидетельствует о том, что в Подмосковье живут неравнодушные к окружающей среде люди. В акции по сбору макулатуры, по раздельному сбору мусора активно включаются дети», – подчеркнула Плещева.

Она отметила, что первое место по абсолютному весу собранной макулатуры занял городской округ Мытищи (26,1 тонны), второе место – у городского округа Балашиха, который был лидером предыдущего – весеннего экомарафона (25,36 тонны).

«Третье место в осеннем экомарафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!» занял Богородский городской округ (24,86 тонны). Города-победители традиционно получат специальные призы, остальные города – участники акции получили сертификаты на экобаллы, которые можно будет обменять на саженцы различных растений – от кустов жасмина, до деревьев дуба, липы и каштана», – добавила Плещева.

Тройку победителей определили также в рамках отдельной номинации – среди городов с небольшим населением. Первое место по количеству макулатуры на душу населения, собранной в рамках акции, занял городской округ Звездный городок, второе – городской округ Краснознаменск, третье – Лотошинский район.

«За 1-е место – аллея из 10 саженцев редких пород деревьев, телескоп с автоматическим наведением или пополнение библиотечного фонда; 2-е место – экологическая лекция, цифровой микроскоп или пополнение библиотечного фонда; 3-е место – уличный спортивный комплекс, конструктор LEGO Technic или пополнение библиотечного фонда», – перечисляется в материале.

Все участники акции получили сертификаты на экобаллы, которые смогут обменять на саженцы кустов и деревьев для озеленения территории городских округов и районов

«Мы провели осенний экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!» в 25 регионах нашей страны. По абсолютному результату собранной макулатуры Московская область – победитель акции. А за все время существования проекта было собрано и направлено на переработку с предварительной досортировкой более 5 тысяч тонн (5 миллионов килограмм) макулатуры», – резюмировала координатор проекта, член Общественной палаты Московской области Екатерина Борзова.