РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 дек. В среду депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе личного приема в Балашихе пообещал помочь жителям дома №34 по улице Советской с вопросом обустройства дополнительных парковочных карманов и восстановления покрытия детской площадки, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы парламентария.

Жители дома №34 по улице Советской рассказали депутату о том, что в нынешнем году прошло комплексное благоустройство дворовых территорий шести домов по улице Советской и Новой, в соседнем дворе сделали большой детский городок, пешеходные дорожки и освещение, а их детская площадка не вошла в программу и владельцам автомобилей негде припарковаться.

«Осенью я был в вашем дворе и уже тогда половина жильцов дома №34 были против организации парковочных мест. При принятии решений, на какие работы следует направлять средства, необходимо учесть мнение каждого. Я проконтролирую этот вопрос», – сказал Ефимов.

Он добавил, что вместе с управляющей компанией ООО «Квартал-2005», которая занимается обслуживанием данной территории, нужно провести расширенное собрание жителей дома, обсудить накопившиеся вопросы, а он, если это будет необходимо, примет в нем участие.

Всего на последний в текущем году прием к Ефимову записалось четыре человека. Вопросы также касались предоставления материальной помощи и заключение индивидуальных договоров с поставщиками коммунальных услуг.

В 2018 году к депутату в общественную приемную «Единой России» обратилось более 150 горожан.

«Более 200 заявлений и писем пришло на почту. Надо отметить, что большинство вопросов совместно с администрацией Балашихи нам удается разрешить положительно», – подвел итоги Ефимов.