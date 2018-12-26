РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 дек. Депутат Московской областной думы Игорь Коханый поздравил жителей Люберец с наступающим Новым годом, он также пообещал посодействовать в том, чтобы городской округ как можно чаще участвовал в государственных программах, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду во Дворце спорта «Триумф» прошел традиционный новогодний концерт.

«Участие в государственных программах дает некий прорыв нашим территориям. Поэтому депутаты Мособлдумы, это касается меня и моего коллегу Дмитрия Дениско, будут прикладывать массу усилий, чтобы городской округ Люберцы участвовал максимально в государственных программах», – сказал Коханый.

Он пожелал всем жителям Люберец, чтобы в Новом году им сопутствовала удача.

«Всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, чтобы все мечты сбывались», – добавил Коханый.