РИАМО - 26 дек. Пассажиры высоко оценивают комфорт, дизайн и безопасность городских электропоездов «Иволга», такие данные были выявлены в ходе исследования, проведенного холдингом «Ромир», говорится в сообщении дирекции по внешним связям Трансмашхолдинга.

Социологическое исследование проводилось в ноябре; опрашивались пассажиры, которые осуществляют поездки на «Иволге» на маршруте между столичным Белорусским вокалом и станцией «Усово».

«Качественный этап исследования, в ходе которого респонденты определили характеристики идеального по представлению пассажиров современного электропоезда, показал, что по большинству параметров «Иволга» в этом отношении оправдывает ожидания пассажиров. В рамках количественного этапа все характеристики электропоезда получили очень высокие оценки: от 82% опрошенных и выше «полностью удовлетворены» или «скорее удовлетворены» параметрами поезда», – отмечается в сообщении.

Так, плавностью хода поезда и шумоизоляцией в вагоне, которые достигаются благодаря технологии пневмоподвешивания, полностью удовлетворены 98% опрошенных (средний балл 4,7-4,8).

«Абсолютное большинство респондентов (99%) высоко оценило ширину дверей «Иволги» (140 сантиметров), которая позволяет ускорить посадку и высадку пассажиров на платформе. В пятерку наиболее высоко оцененных характеристик «Иволги» вошла и одна из главных конструкционных особенностей электропоезда городского типа – отсутствие тамбуров: она нравится 99% респондентов», – уточняется в материале.

Интерьер «Иволги», разработанный в соответствии с принципами бионического дизайна нравится 97% респондентов.

«Электронные информационные табло, звуковые сигналы и навигация в вагонах «Иволги» получили высокую оценку у 99% опрошенных. USB-розетки для зарядки электронных устройств оценили 82% респондентов, наличие креплений для велосипедов понравилось 83% участников опроса, а наличие Wi-Fi – 86%», – добавляется в сообщении.

Пассажирам было также предложено оценить удобство сидений в «Иволге». В результате они понравились 96% опрошенных. Поручни разной высоты и конфигурации (вертикальные с «теплым» покрытием, горизонтальные и «петли») высоко оценили 95% респондентов. Полки для багажа над сидениями позитивно оценили 94% опрошенных.

«Высоко пассажиры оценивают освещение в салоне «Иволги», интенсивность которого изменяется от времени суток и соответствует биоритмам человека (в дневное время оно более яркое, а вечером приглушенное) – 99% опрошенных дали этой характеристике высшую оценку», – подчеркивается в сообщении.

Трое из четырех опрошенных (75%) отметили, что поезда стали чище и комфортабельнее. Обновление подвижного состава оценили более половины (56%) пассажиров «Иволги». Треть респондентов (34%) отметили увеличение количества направлений электропоездов. Отсутствие вандализма и хулиганства стало важным фактором для 29% опрошенных. Каждый четвёртый респондент (24%) считает электропоезда одним из самых безопасных способов передвижения в столице.

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