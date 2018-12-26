РИАМО (КОРОЛЕВ) – 26 дек. В текущем году административная комиссия городского округа Королев по профилактике и устранению нарушений в сфере благоустройства и общественного порядка рассмотрела порядка 800 дел и вынесла более 500 постановлений о назначении административного наказания, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

«На очередном заседании административной комиссии городского округа Королев были подведены итоги работы 2018 года. Всего было рассмотрено порядка 800 дел и вынесено более 500 постановлений о назначении административного наказания», – говорится в сообщении.

В числе нарушений: неправильная парковка транспортных средств, несанкционированный сброс мусора в неположенном месте, отсутствие договора на вывоз мусора и ненадлежащее содержание прилегающей территории в отношении юридических и физических лиц, нарушение тишины и покоя граждан, а также нарушение правил выгула домашних животных.

Всего выдано 30 представлений и 25 предупреждений. Более 70 постановлений было направлено в службу судебных приставов.