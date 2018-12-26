РИАМО - 26 дек. За год в столице построили 33 новых образовательных учреждения, в частности 21 детский сад и 11 школ, всего введено в строй 56 объектов социальной инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Одним из приоритетов градостроительной политики остается продолжение работы по обеспечению доступа горожан к объектам социальной сферы. За минувший год в Москве введено в строй 56 объектов социальной инфраструктуры – 21 детский сад, 11 школ, семь объектов здравоохранения, три объекта культуры и 14 объектов спорта», – сказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, из 56 введенных в эксплуатацию социальных объектов 21 построен за счет средств инвесторов.

За последние восемь лет в Москве построено 240 детских садов, 90 школ, 44 объекта культуры, 73 объекта здравоохранения и 103 объекта спорта. Всего 550 социальных объектов, из которых 222 – за счет средств инвесторов, а это 40% от общего количества объектов.