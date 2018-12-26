РИАМО – 26 дек. Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что стоимость нефти в 2019 году может вырасти до 50–53 долларов за баррель, передает Федеральное агентство новостей.

В свою очередь глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что компания закладывает в бюджет цену на нефть в 60 долларов за баррель.

«Сечин считает, что низкие цены на нефть связаны прежде всего с действиями Федеральной резервной системы (ФРС) на финансовых рынках: она повысила ставки, и это основной фактор, влияющий на цену на нефть, несмотря на соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи», – отмечается в материале.

Алекперов заявил, что стоимость нефти будет скорректирована в 2019 году.

«Сейчас конец года, рынки ведут себя соответствующе: идет закрытие коротких позиций, в следующем году нефть стабилизируется», – пояснил президент «Лукойла».

24 декабря стоимость нефти основных марок снизилась на 6%. Впервые с августа прошлого года цена на нефть Brent упала ниже 51 доллара.

Эксперты считают, что падение цен на нефть связано с усиливающимся пессимизмом относительно перспектив мировой экономики и неверием в то, что снижение нефтедобычи в рамках ОПЕК+ скомпенсирует ее рост на сланцевых месторождениях.