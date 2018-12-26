РИАМО - 26 дек. Музыканты оркестра культурного центра Главного управления МВД России устроили новогодний флешмоб, свидетелями необычного шоу стали пассажиры и встречающие в столичном аэропорту «Внуково», сообщается на сайте МВД РФ.

«В преддверии Нового года оркестр культурного центра ГУ МВД России по Москве устроил флешмоб в столичном аэропорту «Внуково». О начале акции возвестили звуки ударных в фойе одного из терминалов. После этого с разных сторон стали появляться музыканты: они спускались по эскалатору, выходили из-за стоек регистрации и рекламных стендов», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она напомнила, что за считанные минуты собралось 37 полицейских в парадной форме и с музыкальными инструментами.

«Оркестр под управлением дирижера Игоря Канурина исполнил попурри из знаменитых и всеми любимых песен. Прозвучали отрывки из таких произведений, как «Три белых коня» (из кинофильма «Чародеи»), «Зима» (более известная как «Потолок ледяной, дверь скрипучая»), «В лесу родилась елочка», «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского, «Валенки», «Маленькой елочке холодно зимой», – дополнила Волк.

Пассажиры снимали флешмоб на камеры мобильных телефонов, подпевали и даже танцевали.