РИАМО - 26 дек. Реабилитационный центр для детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья начал работу в поселке Тучково Рузского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Центр оборудован приспособлением для рисования песком на стекле, бассейном с шариками, тактильной вертикальной доской. Открыты кабинеты массажа, логопеда, психолога», – отмечается в сообщении.

Планируется, что в 2019 году спонсор окажет поддержку в приобретении аппарата Гросса – подвесного устройства, чем-то напоминающего парашют. С помощью ремней, не дающих детям упасть, ребята, не умеющие стоять, тренируют в нем навыки ходьбы.

Открытие центра стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, поставившего задачу, чтобы во всех муниципалитетах региона появились подобные центры.

«В мероприятии (торжественном открытии центра – ред.) приняли участие сотрудники администрации округа, работники сферы социальной защиты, главный инспектор управления по вопросам социального обслуживания и реабилитации инвалидов министерства социального развития Московской области Татьяна Дикарева, а также будущие подопечные центра и их родители», – заключается в материале.