РИАМО - 26 дек. Начался прием заявок на первую национальную премию для субъектов малого и среднего предпринимательства «Немалый бизнес - 2019», за звание лучших поборются представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Конкурс проводится при поддержке министерства экономического развития России и уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Поддержка малого и среднего предпринимательства – одно из приоритетных направлений работы правительства Московской области.

«У нас существует субсидирование на конкурсной основе по нескольким направлениям, налоговые льготы. Успешно работает фонд микрофинансирования, который ежегодно выдает до 180 микрозаймов индивидуальным предпринимателям и бизнесменам. Показали свою эффективность гарантийный фонд и фонд поддержки экспорта. Уже пять лет успешно работает сайт «Малый бизнес Подмосковья», который является главным инструментом взаимодействия предпринимателей и власти», – уточняется в сообщении.

По словам зампреда правительства региона Вадима Хромова, здесь опубликована информация о бесплатных бизнес-тренингах, деятельности фондов.

«Создана развитая инфраструктура, включающая самую большую в России сеть коворкинг-центров», – подчеркнул Хромов.

По прогнозам, количество людей, готовых принять участие в состязании за главные места премии, составит около 25 миллионов человек. Побороться за звание лучших смогут представители малого бизнеса в возрасте до 40 лет со всей России.

«В лонг-лист войдут 100 человек, в итоговый шорт-лист, сформированный по результатам открытого голосования, – 20. А уже из них будут отобраны шесть победителей в шести номинациях», – добавил Хромов.

Победителей определят в три этапа. Первый этап – отбор по заданным критериям, второй – народное голосование, финальный этап – проверка отобранных кандидатов на предмет чистоты репутации, суммы годовой выручки и оборота.

«Победители будут награждены в шести номинациях: «Ранний успех» – достижение максимальных результатов в юном возрасте; «Стремительный рост» – наиболее кратный результат за год; «Инновационный прорыв» – технические или управленческие инновации, за счет которых компания получила принципиально другие экономические показатели; «Добрый бизнес» – социально ориентированный бизнес и КСО; «Реальный продукт» – компании-производители; «Гран-при» – будет присуждаться путем внутреннего голосования членов жюри», – перечисляется в пресс-релизе.

Главной наградой для победителей станет «Золотой год», что предполагает разностороннюю поддержку бизнеса на протяжении всего 2019 года. Это обеспечит резидентство в одной из особых экономических зон, что позволит победителям существенно снизить экономические издержки.

Итоги премии подведут 6 февраля 2019 года.