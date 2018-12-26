РИАМО - 26 дек. Гипермаркет спортивных товаров «Декатлон» появился в Одинцовском районе, на прилегающей территории разместили парковку на 158 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Главным управлением государственного строительного надзора Подмосковья выдано заключение о соответствии магазину спортивных товаров «Декатлон», возведенному в селе Юдино Одинцовского района.

«Зданию выдан ЗОС, объект готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главгостройнадзора региона Артур Гарибян.

В одноэтажном здании общей площадью 2897 квадратных метров обустроены производственно-техническая и административно-бытовая зоны, а также торговый зал.

«Установлены пандусы с поручнями на входе для беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены тротуары и автостоянка на 158 машино-мест для посетителей и сотрудников магазина», – отмечается в материале.

Застройщиком спортивного магазина выступает ООО «Блу Хаус». Строительство осуществлялось за счет собственных средств застройщика.

«Главгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на объектах общественного назначения. К проверкам хода строительства гипермаркета привлекались специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заключил Гарибян.

После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 40 рабочих мест.