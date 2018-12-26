РИАМО (БАЛАШИХА) – 26 дек. В среду в подмосковной Балашихе вручали ключи от квартир в новостройках, их обладателями стали дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, сообщила «РИАМО в Балашихе» заместитель заведующего отдела защиты имущественных и не имущественных прав несовершеннолетних управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по Балашихе Наталья Мясина.

«Сегодня (26 декабря – ред.) мы вручаем ключи от квартир 9 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Они получают ключи от однокомнатных квартир в новостройках в разных микрорайонах городского округа Балашиха. Это благоустроенные квартиры, площадь которых составляет не менее 40 квадратных метров. В каждой из них произведен ремонт», – сказала Мясина.

Она добавила, что в 2018 году квартирами были обеспечены 36 жителей Балашихи, у которых имелись основания для включения в список на получение жилья.

Все дети получили в этот день вместе с ключами от квартир памятные подарки к Новому году – настенные часы.

Среди ребят, получивших в этот день долгожданные ключи, 20-летний Илья Гошля, студент 3 курса Академии гражданской защиты МЧС России, будущий офицер. Квартира стала подарком ему не только к Новому году, но и к профессиональному празднику – Дню спасателя, который отмечается 27 декабря.

«Когда-то у меня трагически погибли родители, и поэтому я хочу теперь сам спасать, чтобы сберечь как можно больше человеческих жизней, и как можно меньше видеть слезы родных и детей, оставшихся сиротами», – сказал Гошля.

Обеспечение жильем проводится в ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на годы».

В 2019 году в список на получение жилья уже включено 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но он будет еще пополняться.