РИАМО - 26 дек. Комитет Московской областной думы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка в январе 2019 года рассмотрит внесение поправок в закон о контроле за безнадзорными животными, говорится в сообщении пресс-центра регионального парламента.

«Так, полномочия по контролю за исполнением мероприятий по отлову и содержанию планируется передать министерству сельского хозяйства Московской области», – отмечается в сообщении.

Решение внести поправки связано с изменением в структуре правительства Московской области.

«Главное управление ветеринарии Подмосковья, ранее осуществлявшее эти обязанности, вошло в состав Минсельхоза области», – уточняется в материале.