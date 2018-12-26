РИАМО - 26 дек. Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина совместно с заместителем начальника управления ГИБДД ГУ МВД по Московской области Владимиром Севостьяновым вручила награды журналистам, победившим в конкурсе «Безопасность Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Сегодня мы совместно с ГИБДД Московской области поздравляем победителей регионального конкурса «Безопасность Подмосковья. Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев уделяет большое внимание работе по снижению смертности на дорогах и сокращению количества аварий. Мы, в свою очередь, ведем информационную кампанию по профилактике ДТП. Очень важно и в средствах массовой информации, и в социальных сетях доходчиво, ярко и наглядно вести эту разъяснительную работу. Мы обязательно будем ее продолжать, потому что за сухими цифрами статистики всегда стоят жизни людей», – сказала Звягина.

В конкурсе приняли участие 73 автора из 32 муниципалитетов Московской области. Были представлены 116 материалов, опубликованных и вышедших в эфире региональных и муниципальных СМИ в период с 10 июля 2016 года по 1 сентября 2018 года.

«Большое спасибо Московской области и Главному управлению по информационной политике за помощь в проведении этого конкурса. Пропаганда безопасности дорожного движения является неотъемлемой и одной из самых важных составляющих обеспечения безопасности дорожного движения. В том числе благодаря вашим публикациям в Московской области уже несколько лет подряд мы наблюдаем устойчивую тенденцию снижения смертности на дорогах. Только за последние восемь лет количество погибших в ДТП сократилось в три раза. Надеюсь, что мы и дальше будем делать эту большую и важную работу», – отметил Севостьянов.

Дипломами в категории «Телевидение» были награждены Сергей Берзин с телеканала «Первый Мытищинский» – в номинации «Безопасные дороги»; Анджела Воронкина с Каширского районного телевидения – в номинации «Социальная реклама»; Мария Панкратьева с телеканала «РЕН Серпухов» - в номинации «Правила дорожного движения – правила жизни», «На страже дорог».

В категории «Радио» победителями стали Ирина Малахевич из Лыткаринского информационного агентства – в номинации «Социальная реклама», в номинации «Движение с уважением» первое место заняла Ирина Мельникова из Мытищинского информационного агентства.

Награду в категории «Печатные СМИ» в номинации «Лучший автор статьи на тему дорожной безопасности» получили представители информагентств из Электростали Нина Басистая и из Одинцова Владимир Ратников.