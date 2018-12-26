РИАМО - 26 дек. В Москве утвердили график семинаров на период с января по март 2019 года для застройщиков по предоставлению услуг в электронном виде в сфере строительства, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Графики формируем ежеквартально, в ближайшие три месяца запланировано более 20 практических занятий. Уже многие компании смогли по достоинству оценить удобство онлайн-сервисов, благодаря которым у застройщиков значительно сократились временные издержки», – сказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он напомнил, что работа по переводу государственных услуг в строительной сфере в электронный вид ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Так, теме подачи ежеквартальной отчетности застройщика в электронном виде через портал государственных услуг будут посвящены семинары, которые пройдут 22 января, 19 февраля и 26 марта в 16:00 в Москомстройинвесте», – перечислил Левкин.

Он дополнил, что там же пройдут встречи, в рамках которых речь пойдет о процедуре выдачи застройщику заключения о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 30 декабря 2004 года №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты российской федерации».

«Они состоятся 21 января, 18 февраля и 25 марта в 15:00», – подчеркнул Левкин.

По его словам, оформление ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений, размещение временных объектов – станут темами семинаров, запланированных на 15 января, 14 февраля и 5 марта в 15:00 в ОАТИ города Москвы.