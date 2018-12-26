РИАМО - 26 дек. Воздушные суда, направленные на запасные аэродромы из-за сложных метеоусловий, вернулись в аэропорт «Домодедово», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы аэропорта.

«В «Домодедово» вернулись все воздушные суда, командиры которых ранее приняли решение направиться на запасные аэродромы», – сказал собеседник агентства.

В среду утром командиры шести воздушных судов приняли решение не приземляться в аэропорту «Домодедово» в Москве, а лететь на запасные аэродромы.

ВПП (взлетно-посадочная полоса) «Домодедова» сертифицирована в соответствии с категорией IIIA ICAO (International Civil Aviation Organization – международная организация гражданской авиации). Это позволяет осуществлять взлетно-посадочные операции при сложных погодных условиях, а именно, посадку при дальности видимости на ВПП не менее 200 метров и высоте принятия решения не менее 15 метров.

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