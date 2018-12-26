РИАМО - 26 дек. Сотрудники уголовного розыска задержали в столичном районе Кунцево мужчину и женщину, подозреваемых в краже более 150 пожарных рукавов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В полицию обратился представитель жилищно-строительного кооператива, который сообщил, что практически на всех этажах в подъезде дома на Ельнинской улице из пожарных шкафов пропали пожарные рукава в количестве около 150 штук. Ущерб составил более 100 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 30-летняя и 49-летний москвичи, которые похищали пожарные рукава из пожарных шкафов в течение нескольких дней. После они продавали похищенные рукава на строительном рынке, а денежными средствами распоряжались по своему усмотрению», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.