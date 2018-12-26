РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 дек. Работу управляющей компании ООО «Сервис дом» в подмосковном Красногорске в IV квартале текущего года оценили на 4 звезды в региональном рейтинге, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

Рейтинг УК сформировали в Подмосковье по итогам работы управляющих организаций в IV квартале уходящего года. Каждой управляющей организации в соответствии с критериями присвоено определенное количество звезд. Из рейтинга, опубликованного на официальном сайте ведомства, следует, что единственная управляющая компания в Красногорске, которой присвоили 4 звезды, это ООО «Сервис дом».

«В управлении компании (ООО «Сервис дом» – ред.) 9 домов в деревне Путилково и 4 – в микрорайоне Павшинская пойма Красногорска. ООО «Сервис дом» управляет домами также в деревне Оболдино Щелковского района Подмосковья», – говорится в сообщении.

Всего в областном рейтинге оценивалась работа 928 организаций, управляющих многоквартирными домами на территории Московской области. Самую высокую оценку (4 звезды) получили 96 управляющих организаций. Наивысшую оценку – 5 звезд не получила ни одна из управляющих организаций региона.