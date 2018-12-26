РИАМО - 26 дек. В адрес Госжилинспекции Подмосковья поступило обращение от жительницы дома №3 на улице Комсомольская в Воскресенске на ненадлежащее содержание общедомового имущества, после проверки все недочеты были устранены, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Основные претензии предъявлялись к содержанию технического полуподвального помещения.

«В нашем подъезде на протяжении долгого времени стоит ужасный запах канализации. Все попытки рабочих устранить причины его возникновения ни к чему не привели», – говорилось в обращении жительницы.

Сотрудники Госжилинспекции оперативно выехали на проверку для выяснения обстоятельств.

«В ходе выездной внеплановой проверки жилищные инспекторы обнаружили нарушения в содержании МКД. А именно, в техподполье лестничной клетки подъезда №4 вышеуказанного многоквартирного дома имелась течь канализационной трубы, в связи с чем, имелось подтопление. Кроме того, входная дверь в подъезд была открыта на проветривание, а самозакрывающее устройство оказалось неисправно», – отмечается в материале.

Управляющая компания АО «УК «ДомСервис» получила в свой адрес предписание об устранении всех выявленных нарушений в кратчайшие сроки.

«Контрольная проверка исполнения предписания показала, что сотрудники управляющей организации устранили течь трубы системы канализации в техническом подполье, само помещение было осушено, ремонт самозакрывающего устройства на входной двери проведен в полном объеме в установленные сроки», – подчеркивается в сообщении.

По словам главного жилищного инспектора Московской области Вадима Сокова, несмотря на своевременное исполнение предписания областного надзорного ведомства, должностное лицо АО «УК «ДомСервис» в судебном порядке был оштрафован на 5 тысяч рублей за допущенные ранее нарушения части 4 статьи 9.16 КоАП Российской Федерации о несоблюдении лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества.