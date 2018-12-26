РИАМО - 26 дек. В Московской области начали доследственную проверку после того, как 14-летний подросток попал под колеса поезда на станции «Салтыковская» Курского направления МЖД, ребенок получил травмы, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту травмирования несовершеннолетнего в Московской области организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, 14-летний подросток получил травмы, когда переходил железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом №6925 сообщением Петушки – Москва. Инцидент произошел вечером 25 декабря на железнодорожном переходе станции «Салтыковская» Курского направления МЖД.

Сейчас проводятся проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.