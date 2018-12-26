РИАМО - 26 дек. В Щелкове управляющая фирма исполнила предписание Госжилинспекции Московской области о замене отопительных приборов в квартире жителя дома №7 на улице Центральная, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Главный государственный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков уточнил, что предписание было выдано после проведения внеплановой выездной проверки по обращению жителя.

«Прошу проверить состояние батарей отопления в двух жилых комнатах в моей квартире. Согласно составленному представителем нашей управляющей компании акту, радиаторы в двух комнатах требуют замены, однако в устном диалоге мне четко дали понять, что бесплатно организация проводить ремонтные работы не будет даже при условии наличия всех необходимых материалов», – говорилось в обращении жильца.

Проверка показала, что отопительные приборы в квартире заявителя действительно подвержены коррозии, на них уже появились свищи.

«Тем самым МУП ЩМР «ДЕЗ ЖКУ» было нарушено Постановление Правительства Российской Федерации «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения». Управляющей организации было предписано заменить радиаторы отопления в течение недели», – дополнил Соков.

Он пояснил, что в результате коррозии отопительных приборов значительно сокращается срок их службы, не говоря уже о том, что это может привести к аварийной ситуации.

«В дальнейшем происходят протечки батарей, стояков, что может привести к затоплению горячей водой не только квартиры – источника проблемы, но и соседей снизу», – отметил Соков.

На момент контрольной проверки государственными жилищными инспекторами был зафиксирован факт исполнения предписания в полном объеме в установленные сроки. Теперь заявитель может не бояться возникновения аварийных ситуаций, связанных с протечками.