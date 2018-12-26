РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 26 дек. Глава Люберец Владимир Ружицкий на праздничном концерте в среду подвел итоги работы администрации городского округа, он рассказал о том, чего удалось добиться в сферах благоустройства, развития экономики и городской инфраструктуры, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду во Дворце спорта «Триумф» прошел традиционный новогодний концерт, на котором Ружицкий подвел итоги уходящего года.

«Я считаю, что 2018 год был для Люберец успешным так же, как и для всей страны. Мы выбрали президента Российской Федерации и губернатора Московского области. Хочу поблагодарить наших жителей, они были одними из самых активных во время избирательных кампаний», – сказал Ружицкий.

Также он затронул и тему экономического благополучия горокруга.

«Мы второй год работаем в режиме городского округа, с объединенным бюджетом мы работаем первый год. Бюджет составил более 10 миллиардов рублей, собственные доходы выросли более чем на 20%, мы привлекаем инвестиции, их более 12,5 миллиардов рублей. Это на 77% больше, чем в предыдущем году. Это дает возможность нам развиваться», – подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что в нынешнем году отремонтировали 66 дорог, это в 2,5 раза больше, чем в 2017 году.

«Городской округ Люберцы очень бурно развивается. В 2018 году мы обустроили проспект Победы, в гарнизоне поставили памятник самолету МиГ-29, обустроили 68 дворов, отремонтировали 1 329 подъездов, 114 многоквартирных домов. По этим показателям мы занимаем в Московской области первые строчки. В городском округе планируется обустроить 14 парков, сейчас мы занимаемся этим вопросом. Я думаю, в ближайшие три года парки будут в каждом населенном пункте», – пояснил Ружицкий.

По его словам, есть проблемы по школам в поселениях Красково и Октябрьский.

«Мы работаем над проектами школ, через год начнем строительство учебных заведений. В этом году (в 2018 году - ред.) рождаемость выросла на 11,5% – это хороший показатель. Я искренне желаю каждой семье благополучия, здоровья. Чтобы ваши домочадцы не болели и не знали никаких бед», – заключил Ружицкий.