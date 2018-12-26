РИАМО - 26 дек. Работники Россельхознадзора совместно с Гполицейскими выявили свыше 19 тысяч банок фальсифицированной икры лососевых видов рыб на одном из складов в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В период с 21 по 22 декабря 2018 Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, приняло участие в мероприятиях Главного Управления МВД России по Московской области, направленных на декриминализацию объектов производства, хранения и реализации фальсифицированной икры лососевых видов рыб, расположенных на территории городского округа Люберцы и Раменского района.

«В результате проверочных мероприятий, пресечена незаконная деятельность по производству икры, в целях последующей реализации, фальсифицированной продукции под видом икры лососевых видов рыб. В общей сложности изъято более 19 тысяч банок фальсифицированной продукции. Также изъята подготовленная к фасовке икра общим весом более 3,5 тонн», – отмечается в сообщении.

Специалисты отобрали образцы проб от продукции икры лососевых видов рыб для проведения лабораторных испытаний федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» (ФГБУ «ЦНМВЛ»).

«21 декабря 2018 года ГУ МВД России по Московской области, по факту хранения и реализации фальсифицированной икры лососевых видов рыб, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 4 статьи 158 УК РФ», – добавляется в материале.

Сумма легализованных средств составила более 1 миллиона рублей.

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