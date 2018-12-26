РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 26 дек. Руководитель мастерской груминга в Подольске выиграл грант от соцсети «ВКонтакте», он получит от 100 до 350 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы соцсети «ВКонтакте».

В среду платформа «VK Business» подвела итоги грантовой программы #яделаюбизнес для предпринимателей из городов с населением до 500 тысяч человек. Участники получили призы и гранты на продвижение своего бизнеса. Финальное мероприятие с награждением победителей пройдет в Москве в мае 2019 года.

«Главный приз – грант на 500 тысяч рублей – получил интернет-магазин комиксов «Comics Hub» из Калуги. Грантами от 100 до 350 тысяч рублей наградили магазин одежды «BeatStreet» в Коврове, магазин медицинской одежды «Медэлита» в Иваново, цветочную мастерскую «Мята» в Твери и мастерскую груминга в Подольске», – говорится в сообщении.

Также для предпринимателей из всех регионов России провели прямые трансляции с экспертами и приглашенными звездами, которые рассказывали свои истории и делились бизнес-секретами.

Всего на получение грантов было подано более 3 тысяч заявок от предпринимателей из разных уголков России, а за призы боролись 200 компаний.

Программа #яделаюбизнес стартовала весной текущего года. Победители получили гранты на продвижение своего сообщества в социальной сети. В следующем году грантовая программа продолжится. Ее новый этап будет запущен уже в январе 2019 года.