РИАМО - 26 дек. В центре столицы на одной из парковок неизвестный разбил стекло автомобиля Toyota Camry и похитил из него сумку, в которой находилось более чем 2,5 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о краже поступило по адресу: Москва, улица 4-я Тверская-Ямская, дом 9. С заявлением обратился мужчина 1996 года – генеральный директор компании.

«Двадцать пятого декабря с 18:00 до 18:25 на автомобильной парковке по указанному адресу неизвестный, разбив заднее правое стекло в автомобиле Toyota Camry (принадлежит – АО лизинговая компания), с заднего сидения салона совершил кражу сумки, в которой находились личные денежные средства в размере 2,534 миллиона рублей, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

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