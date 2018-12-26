РИАМО - 26 дек. В 2018 году туристический поток в Москву составил 23,5 миллиона человек, что почти на два миллиона больше, чем год назад, сообщила заместитель мэра Москвы в столичном правительстве – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

«По предварительным подсчетам, получается, в 2018 году будет порядка 23,5 миллионов туристов, посетивших Москву. Безусловно, это, наверное, не тот потенциал, который могла бы реализовать Москва. Но это больше, чем было в 2017 году, тогда у нас было 21,6 миллиона человек. То есть на два миллиона мы за год выросли», – сказала Сергунина в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что туристический поток относительно 2010 года увеличился практически вдвое. При этом доходная составляющая от туристов выросла в четыре раза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в грядущие новогодние праздники в столице будет побит прошлогодний рекорд по количеству туристов. На даты праздников уже забронированы 100% гостиничных номеров города, а также раскуплены все билеты на поезда, автобусы и самолеты в столицу. Тогда как ранее всегда имелось около 30–40% свободных билетов и мест.