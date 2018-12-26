РИАМО - 26 дек. На улицах возле торговых центров в Москве будет наибольшее количество аварий и заторов, движение здесь будет затруднено в последние дни уходящего года, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

«Если собираетесь на шопинг (а на него сейчас собираются все), запасайтесь временем и терпением. Больше всего заторов и мелких ДТП будет именно у ТЦ и на соседних с ними улицах. Предновогодний шопинг дело нервное и опасное. Мужайтесь. И да прибудет с нами предновогодняя сила», – говорится в сообщении.

Каждый год примерно в середине декабря в столице начинаются предновогодние пробки. В этом году заторы на дорогах, связанные с подготовкой к новогодним праздникам, начались с 17 декабря. На столичные дороги выезжают порядка 3,7 миллиона автомобилистов.

Специалисты прогнозируют, что основной пик загруженности дорог придется на 24-28 декабря, но к 31 числу трафик движения пойдет на спад.